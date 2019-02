Empfehlung - HSG-Handballer eröffnen die Jagd auf Platz zwei

Nordhorn Sechseinhalb Wochen nach dem letzten Punktspiel beginnt für die HSG Nordhorn-Lingen am Sonnabend beim TV Hüttenberg (18 Uhr) der zweite Saisonteil der 2. Handball-Bundesliga. Und dabei will der Tabellendritte möglichst nahtlos an die Erfolgsserie von 19:3 Punkten aus den letzten elf Spielen vor der Pause wegen der Weltmeisterschaft anknüpfen. „Wir wollen den Flow aus dem November und Dezember direkt wieder aufnehmen“, sagt Trainer Heiner Bültmann vor dem Duell beim Erstliga-Absteiger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-handballer-eroeffnen-die-jagd-auf-platz-zwei-280671.html