HSG-Handballer auf der Erfolgswelle

Nordhorn Am Montagmittag stand bei der HSG Nordhorn-Lingen noch ein bisschen Entspannung auf dem Wochenplan: Stand Up Paddeling auf dem Vechtesee, kurz SUP. Auf Einladung eines Sponsors konnten sich die Handballer zwischen der Krafteinheit am Morgen und dem freiwilligen Wurftraining am Abend auf ungewohntem Terrain versuchen – und hatten jede Menge Spaß. Nach einem Saisonstart mit zwei Siegen und als Tabellenführer der 2. Bundesliga ist die Stimmung sowieso bestens. Doch nach dem 34:27-Erfolg im ersten Heimspiel gegen den TV Hüttenberg rückt Trainer Heiner Bültmann schon die Vorbereitung aufs nächste Spiel beim HSC Coburg in den Mittelpunkt. Bereits am Freitag reist das Team gen Süden, übernachtet in Suhl, um am Sonnabend nach nur gut einer Stunde Fahrt ausgeruht an der HUK-Arena anzukommen, wo um 19.30 Uhr die Partie beim Tabellendritten (3:1 Punkte) ansteht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-handballer-auf-der-erfolgswelle-248881.html