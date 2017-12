Empfehlung - HSG gewinnt Punkt in Hamm, verliert aber verletzten Miedema

fh Hamm. Die HSG Nordhorn-Lingen stand kurz davor, erstmals seit fast drei Monaten wieder einen Auswärtssieg feiern zu können. Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann führte am Freitagabend beim ASV Hamm-Westfalen mit 27:25 (57.); doch vor 2460 Zuschauern in der Westpress-Arena stemmten sich die Gastgeber erfolgreich gegen die drohende Heimniederlage und retteten beim 27:27 (12:14) zumindest einen Punkt. Damit muss die HSG weiter auf den nächsten Auswärtssieg in der 2. Handball-Bundesliga warten, seit sie am 30. September mit 25:24 bei der HSG Konstanz beide Zähler entführen konnte. Die nächste Chance, in fremder Halle zu reüssieren, besteht bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn Nordhorn-Lingen bei der HG Saarlouis zu Gast ist (17 Uhr, Stadtgartenhalle).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-gewinnt-punkt-in-hamm-verliert-aber-verletzten-miedema-219299.html