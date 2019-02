Empfehlung - HSG: Gereift und mit klarem Kopf ins Spitzenspiel

Nordhorn Am Donnerstagabend bei der Einweihung der neuen Geschäftsstelle haben die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen die Gäste mit Canapees und Häppchen versorgt. Am Sonnabend wollen Torjäger Georg Pöhle und Kollegen im Spitzenspiel der 2. Bundesliga den HSC Coburg abservieren (19.30 Uhr, Emsland-Arena). Beim Duell zwischen den auf Rang drei geführten Gastgebern und dem Tabellenzweiten steht viel auf dem Spiel: Bei einem Sieg rückt die HSG bis auf einen Punkt an die Franken heran, die einen von zwei Aufstiegsplätzen belegen; nehmen die Gäste beide Punkte mit, halten sie einen der ärgsten Konkurrenten auf dem Weg in die 1. Liga mit fünf Punkten Differenz auf Abstand.(...)