Empfehlung - HSG genießt Heimvorteil in erster Runde des DHB-Pokals

Nordhorn Das Erstrunden-Turnier des deutschen Handball-Pokals mit Beteiligung der HSG Nordhorn-Lingen wird am 17. und 18. August im Nordhorner Euregium ausgetragen. Der gastgebende Erstliga-Aufsteiger wird am Sonnabend, 17. August, um 18 Uhr gegen den Drittligisten SG Schalksmühle-Halver um den Einzug ins Finale dieses kleinen Final-Four-Turniers am nächsten Tag spielen. Zuvor trifft Bundesligist DHfK Leipzig um 15 Uhr auf den TSV Altenholz aus der 3. Liga Nord. Die beiden Sieger spielen am Sonntag, 18. August, im Euregium um den Einzug ins Achtelfinale des DHB-Pokals; die Abwurfzeit ist noch nicht festgelegt. Informationen zu den Ticketpreisen und dem Vorverkaufsstart folgen ebenfalls noch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-geniesst-heimvorteil-in-erster-runde-des-dhb-pokals-303922.html