HSG: Generalprobe vor dem DHB-Pokal-Wochenende

Am Freitag bestreitet der Bundesliga-Aufsteiger in Friedeburg gegen den Wilhelmshavener HV das letzte Testspiel. Nächstes Wochenende steht im Euregium dann das Viererturnier im DHB-Pokal an. „Das nehmen wir sehr ernst“, betont Trainer Ralf Lucas.