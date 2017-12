Empfehlung - HSG geht ausgeruht ins Verfolgerduell beim HSC Coburg

fh Nordhorn. Die Auswärtsbilanz der HSG Nordhorn-Lingen nimmt sich in dieser Saison mit bislang drei Siegen bescheiden aus. Der letzte Erfolg in fremder Halle ist mehr als zwei Monate her. Der 25:24-Sieg am 30. September in Konstanz dient der Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann nun als Vorbild, um am Sonnabend beim HSC Coburg (19.30 Uhr, HUK-Arena) mal wieder etwas Zählbares mitzunehmen. Wie seinerzeit Richtung Bodensee hat sich der Grafschafter Handball-Zweitligist bereits am Tag vor dem Spiel auf den Weg nach Franken gemacht. Nach dem Abschlusstraining am Freitagmorgen stiegen Kapitän Alex Terwolbeck und Kollegen mittags in den Bus und absolvierten schon mal den Großteil des Trips. „Wir wollen alles dafür tun, um auswärts zu gewinnen“, sagt Bültmann und stellt mit Blick auf die mehr als 500 km lange Anfahrt fest: „Wenn man die direkt vorm Spiel abreißt, ist das nicht optimal.“ So hofft er darauf, dass sein Team nach einem Zwischenstopp über Nacht in Bad Kissingen ausgeruht aus dem Bus steigt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-geht-ausgeruht-ins-verfolgerduell-beim-hsc-coburg-217543.html