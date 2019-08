Empfehlung - HSG-Gegner nutzt erste Runde im DHB-Pokal als Testspiel

Nordhorn Dragan Tubic wird sich an seine letzte Begegnung mit der HSG Nordhorn-Lingen nicht so gern erinnern. Am 22. Februar verlor der serbische Handballer mit Eintracht Hagen das Zweitligaspiel in eigener Halle haushoch mit 27:36. Der Linkshänder, der seinerzeit drei Tore beisteuerte, hat mittlerweile beim Drittligisten SG Schalksmühle-Halver angeheuert, der am Sonnabend in der ersten Runde im DHB-Pokal im Euregium auf Gastgeber HSG trifft (18 Uhr). Zuvor spielen zum Auftakt des Viererturniers ab 15 Uhr Erstligist SC DHfK Leipzig und der TSV Altenholz aus der 3. Liga Nord gegeneinander. Für die Sieger geht es am Sonntag (15 Uhr) um den Einzug ins Achtelfinale. Die SG Schalksmühle-Halver hatte sich als letzten Prüfstein vor dem Pokalspiel den TuS Ferndorf auserkoren und unterlag am Mittwoch beim Zweitligisten mit 24:30 (15:16). Dabei wusste der Drittligist um Trainer Stefan Neff in der ersten Halbzeit mit einer gut funktionierenden 5:1-Abwehr zu gefallen, die den Ferndorfern arg zu schaffen machte. Mit Kai Bekston und David Bleckton fehlte den Schalksmühlern der Innenblock, der in dieser Saison für die nötige Stabilität in der Defensive sorgen soll. Möglicherweise auch ein Grund dafür, dass die Niederlage in Ferndorf in der zweiten Halbzeit doch deutlicher ausfiel. Für Neff geht es derzeit darum, sein Team, das in der vergangenen Saison in der 3. Liga Vizemeister der West-Staffel wurde, auf das erste Punktspiel am 24. August bei GWD Minden II vorzubereiten. „Auch das Pokalspiel in Nordhorn dient primär der Vorbereitung für den Drittligastart“, sagte er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-gegner-nutzt-erste-runde-im-dhb-pokal-als-testspiel-313308.html