Empfehlung - HSG freut sich auf Weihnachtspiel gegen Magdeburg

Nordhorn Als die Handballer der HSG zum bislang letzten Mal in der 1. Bundesliga daheim ein Weihnachtsspiel austragen durften, war das Euregium ausverkauft: Offiziell 4200 Zuschauer sahen am 2. Weihnachtstag des Jahres 2007 einen stimmungsvollen 36:30-Erfolg der gastgebenden Nordhorner gegen die Füchse Berlin. Auch dieses Jahr ist die Halle voll, wenn die HSG Nordhorn-Lingen zum Ausklang der Festtage in Lingen gegen den SC Magdeburg spielt. Für das zweite Rückrundenspiel, das am Donnerstag um 18 Uhr in der Emsland-Arena beginnt, sind seit Monaten alle Sitzplatzkarten weg, Stehplätze sind allerdings noch erhältlich.(...)