Empfehlung - HSG fördert ihre Jugendhandballer nicht nur auf dem Platz

Nordhorn Seminarraum statt Sporthalle, Referat statt Wurftraining: Eine ungewöhnliche Übungseinheit bot die HSG Nordhorn vor kurzem ihren Nachwuchs-Handballern aus der A- und B-Jugend. Gerrit Ricker, Geschäftsführer von „Pro tec“ in Nordhorn und mit dieser Firma bei der „Azubi-Guru GmbH“ involviert, sprach mit den Jugendlichen über Bewerbungsmappen und wie man sich in diesen optimal präsentiert. Hintergrund: Beim Hauptverein des Handball-Zweitligisten soll es nicht mehr nur um die sportliche Entwicklung der Talente gehen, sondern auch um Hilfestellungen abseits des Spielfeldes. „Wir wollen unseren Jungs mehr mit auf den Weg geben, als nur Bälle gut von links nach rechts werfen zu können“, bringt es Frank Schumann auf den Punkt. Der frühere Handballprofi in Berlin und Hamm und langjährige Leistungsträger der HSG Nordhorn-Lingen hat im vergangenen Jahr zusammen mit Christoph Poll und Matthias Poll das neue Jugendkonzept der HSG erstellt und kümmert sich im Vorstand des Vereins um die Jugendabteilung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-foerdert-ihre-jugendhandballer-nicht-nur-auf-dem-platz-287993.html