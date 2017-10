Empfehlung - HSG festigt Spitzenplatz mit Derbysieg

Lingen . Die HSG Nordhorn-Lingen hat das Derby gegen den Wilhelmshavener HV mit 28:20 (14:11) gewonnen und damit ihre Ausbeute in der 2. Handball-Bundesliga auf 14:2 Punkte geschraubt. Damit hat die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann ihre Position in der Spitzengruppe der 2. Handball-Bundesliga gestärkt und geht voller Selbstvertrauen in die nun anstehenden Spiele gegen die Topteams.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-festigt-spitzenplatz-mit-derbysieg-210240.html