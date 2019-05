HSG-Fans empfangen ihre Aufstiegs-Helden

Als der Mannschaftsbus der HSG Nordhorn-Lingen am Sonntagmorgen um kurz nach 4.30 Uhr am Euregium eintraf, feierten rund 60 Anhänger die Aufstiegsmannschaft mit Sprechchören. „Einfach unglaublich, was hier los ist“, strahlte Pavel Mickal.