HSG fährt selbstbewusst zum Spitzenreiter

Nordhorn-Lingen gastiert in der Handball-Bundesliga am Donnerstag beim Spitzenreiter Hannover-Burgdorf. „Man hat in jedem Spiel Möglichkeiten. Wir fahren mit viel Selbstvertrauen nach Hannover und wollen guten Handball spielen“, sagt Coach Geir Sveinsson.