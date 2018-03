Empfehlung - HSG erwartet mit Konstanz die Mannschaft der Stunde

Nordhorn. Die HSG Nordhorn-Lingen wird am Sonntag gegen die HSG Konstanz (17 Uhr, Euregium) erneut ohne Alex Terwolbeck auskommen müssen. „Er wird wieder nicht spielen, weil die Verletzung noch nicht ausgeheilt ist“, bedauert Trainer Heiner Bültmann den Ausfall des Spielmachers, der vor zwei Wochen beim Spiel gegen Aue mit dem rechten Fuß umgeknickt war. Schlimmer noch: Möglicherweise muss der Kapitän des Handball-Zweitligisten sogar operiert werden. „Dann würde er sechs Wochen ausfallen“, sagt Bültmann. Doch da noch immer keine Besserung eingetreten sei, müsse man überlegen, ob eine konservative Behandlung weiter Sinn mache oder ob es nicht besser sei zu operieren. Für Terwolbeck ist es bereits die zweite Zwangspause in dieser Saison, nachdem er bereits Ende vergangenen Jahres an der Hand operiert werden musste und einige Spiele versäumt hat. Das ist eine ungewohnte Situation für den Mittelmann, denn: „Vorher hatte er jahrelang kein einziges Spiel verpasst“, berichtet sein Trainer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-erwartet-mit-konstanz-die-mannschaft-der-stunde-228438.html