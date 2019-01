Empfehlung - HSG: Erstaunlich frisch durch die Hinrunde

Nordhorn Mit zwei interessanten Heimspielen beendet die HSG Nordhorn-Lingen das Jahr: Im letzten Spiel der Hinrunde ist am Sonnabend um 19.30 Uhr der Wilhelmshavener HV zu Gast im Euregium, am 2. Weihnachtstag dann beginnt um 17 Uhr mit dem Duell gegen den TV Emsdetten in der Lingener Emsland-Arena die Rückrunde. Zwei gute Chancen für den aktuellen Vierten, um sich in der Tabelle eine gute Ausgangsposition für den zweiten Saisonteil zu verschaffen, der für das Zwei-Städte-Team am 9. Februar in Hüttenberg beginnt. „Wir haben jetzt zwei Monate durchweg gut gespielt, jetzt will die Mannschaft auch bis zur WM-Pause durchziehen“, sagt Trainer Heiner Bültmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-erstaunlich-frisch-durch-die-hinrunde-272861.html