HSG: Erst klasse, dann von der Rolle – und trotzdem gewonnen

Nordhorn Heiner Bültmann wollte am liebsten den berühmten „Mantel des Schweigens" über die letzte Viertelstunde im Heimspiel gegen den Wilhelmshavener HV legen. Und so ging der Trainer des HSG Nordhorn-Lingen in seiner Spielanalyse des Zweitliga-Bezirksduells nicht großartig auf die schwache Phase seiner Handballer ein, in der seine Mannschaft einen großen Teil des aufgebauten Zehn-Tore-Vorsprungs (23:13, 45.) einbüßte. Warum auch? Die HSG gewann trotzdem noch deutlich mit 27:23 (14:9) und feierte vor genau 2404 Zuschauern im Nordhorner Euregium einen schönen Sieg im ersten von zwei Weihnachts-Heimspielen. Gegen den TV Emsdetten tritt Nordhorn-Lingen am 2. Weihnachtstag um 17 Uhr in Lingen sogar als Tabellendritter an, denn der TuS Ferndorf verlor am Samstagabend zeitgleich sein Heimspiel gegen Hagen. „Hammer", sagte Bültmann angesichts der Erfolgsbilanz trotz der großen Personalprobleme seit Saisonbeginn. Und weil seine Truppe unter diesen Voraussetzungen „so lange so gut gespielt hat", wollte er ihr wegen der verkorksten Schussphase gegen Wilhelmshaven keinen Vorwurf machen.