Empfehlung - HSG erhält viel Applaus trotz einer 21:26-Niederlage

Nordhorn Die HSG Nordhorn-Lingen hat das erste Spiel im Handball-Oberhaus verloren, der Aufsteiger zeigte am Donnerstagabend beim 21:26 (12:13) gegen den Bergischen HC aber eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den Auftritten am DHB-Pokal-Wochenende. Vor offiziell nur 2496 Zuschauern im Euregium unterliefen den Gastgebern zu viele leichte Fehler im Spielaufbau, um für einen Sieg in Frage zu kommen. Angesichts einer couragierten Vorstellung erhielten sie nach Spielende aber großen Applaus. „Unser Spiel war in Ordnung, aber wir haben uns nicht belohnt“, sagte Linksaußen Pavel Mickal, der mit sieben Toren der beste Werfer des Spiels war. Robert Weber traf sechs Mal. Für die Gäste waren Arnor Gunnarsson und Jeffrey Boomhouwer ebenfalls jeweils sechs Mal erfolgreich. Der aus Nordhorn stammende BHC-Rechtsaußen Yannick Fraatz kam nur in Schlussphase zum Einsatz. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-erhaelt-viel-applaus-trotz-einer-2126-niederlage--314594.html