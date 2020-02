Empfehlung - HSG-Coup macht dem SV Wietmarschen Mut

Wietmarschen Ein Ergebnis aus dem Grafschafter Sport hat Matthias Haarmann in dieser Woche mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt: den Überraschungssieg der Handballer der HSG Nordhorn-Lingen beim Bundesliga-Topteam der Füchse Berlin. „Das hat mal wieder gezeigt, was im Sport alles möglich ist“, sagt der Trainer der Volleyballerinnen des SV Wietmarschen, der mit seiner Mannschaft am Sonntag vor heimischem Publikum den MTV Hildesheim empfängt (16 Uhr) und dort am liebsten einen ähnlichen Coup landen würde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-coup-macht-dem-sv-wietmarschen-mut-346000.html