HSG: Bereit für den Start und gerüstet fürs Derby

Drei Spieler sind in dieser Handballsaison bei Nordhorn-Lingen neu dabei. Vor allem auf das Rückraum-Duo Georg Pöhle und Julian Possehl kommt es schon am ersten Spieltag beim TV Emsdetten (So., 18 Uhr, Emshalle) ganz entscheidend an.