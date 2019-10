Empfehlung - HSG bekommt keine Punkte, verdient sich aber viel Respekt

Kiel Für die HSG Nordhorn-Lingen gab es beim THW Kiel zwar keine Bundesliga-Punkte, doch Lob und Anerkennung hatten sich die Handballer von Trainer Geir Sveinsson am Donnerstagabend trotz der 23:31 (13:14)-Niederlage vor 10.285 Zuschauern in der Sparkassen-Arena reichlich verdient. Sie verkauften sich teuer und stellten mit einer mutigen und disziplinierten Leistung den Favoriten lange Zeit vor unerwartete Probleme. Während die HSG ihren besten Werfer in Rechtsaußen Robert Weber (7/3) hatte, waren beim THW Lucas Nilsson (7) und Niclas Ekberg (7/7) am treffsichersten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-bekommt-keine-punkte-verdient-sich-aber-viel-respekt-323220.html