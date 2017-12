Empfehlung - HSG beendet Jahr mit schweren Spielen in Hamm und Saarlouis

Nordhorn. Draußen vor dem Euregium herrschten schon fast hochsommerliche Temperaturen, als die Handballer des ASV Hamm-Westfalen erst Ende Mai durch einen hart erkämpften Auswärtssieg in Nordhorn den drohenden Abstieg abwenden konnten. Dass die Westfalen überhaupt bis zu diesem 36. Spieltag der vergangenen Saison zittern mussten, hatte kaum jemand erwartet angesichts des starken Kaders. „Letztes Jahr hatten sie große Probleme, doch diese Saison spielt Hamm die Rolle, die man ihnen zugetraut hat“, sagt Heiner Bültmann, Trainer der HSG Nordhorn-Lingen. Sein Team tritt am Freitag um 19.15 Uhr in der Westpress-Arena gegen den Tabellenvierten an. „Da sind wir definitiv Außenseiter“, sagt er. Mit dem Gastspiel des Zwei-Städte-Teams am 2. Weihnachtstag um 17 Uhr bei der HG Saarlouis endet der erste Saisonteil in der 2. Liga, die im Januar traditionell pausiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-beendet-jahr-mit-schweren-spielen-in-hamm-und-saarlouis-219123.html