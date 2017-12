Empfehlung - HSG beendet Jahr mit Auswärtssieg

fh Saarlouis. Na also, es geht doch: Die HSG Nordhorn-Lingen kann auch in fremder Halle erfolgreich sein. Mit 30:28 (16:14) setzte sich die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann am zweiten Weihnachtsfeiertag bei der HG Saarlouis durch. Damit beendeten die Gäste vor 1275 Zuschauern in der Stadtgartenhalle am letzten Spieltag der 2. Handball-Bundesliga in diesem Jahr eine dreimonatige Durststrecke ohne Sieg auf fremdem Terrain. Inklusive des Unentschiedens am vergangenen Freitag beim ASV Hamm-Westfalen sprangen damit 3:1 Punkte heraus, „trotz der großen Probleme“, wie Bültmann mit Blick auf die Verletzungsmisere betont und zufrieden feststellt: „Das ist sehr wichtig für uns, mit diesem Erfolg in die Pause zu gehen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-beendet-jahr-mit-auswaertssieg-219643.html