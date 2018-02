Empfehlung - HSG bangt in Hagen um Philipp Vorlicek

fh Nordhorn. Die Auswärtsbilanz zu verbessern, ist eines der Ziele der HSG Nordhorn-Lingen für den zweiten Saisonteil der 2. Handball-Bundesliga. Die erste Gelegenheit in diesem Jahr besteht dazu am Freitag bei Eintracht Hagen (19.30 Uhr, Enervie-Arena). Mit 3:1 Punkten aus den letzten beiden Auftritten in fremder Halle zum Ende des vergangenen Jahres hat die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann da schon mal eine gute Basis gelegt, und das sogar unter personell schwierigen Bedingungen. „Es wäre super, wenn wir 2018 auch so starten könnten“, sagt Trainer Heiner Bültmann mit Blick auf die Resultate in Saarlouis (30:28) und Hamm (27:27).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-bangt-in-hagen-um-philipp-vorlicek-225718.html