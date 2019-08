Empfehlung - Horstmann holt sich bei der Masters-WM drei Titel

Gwangju Bernd Horstmann vom Wassersportverein Nordhorn hat die 18. Weltmeisterschaft der Masters-Schwimmer im südkoreanischen Gwangju mit einer perfekten Bilanz abgeschlossen. Horstmann trat während der siebentägigen Wettkämpfe drei Mal an und sicherte sich dabei drei Mal den Titel. Der Nordhorner gewann in der Altersklasse 75 bis 79 über 50 Meter Rücken, 100 Meter Rücken und 200 Meter Rücken. Horstmann setzte sich jeweils mit einer Weltmeisterschafts-Rekordzeit dieser Altersklasse durch. Über 200m Rücken und 100 m Rücken bedeuteten die Zeiten auch deutsche Rekorde. Über die längere Distanz schrammte Horstmann um etwa 1,4 Sekunden am Europarekord von Josef Csicany vorbei, der bei der WM nicht am Start war. „Die Favoritenrolle lag mir nicht so. Diese Voraussetzung war für mich eher eine nervliche Belastung. Ich bin froh, alle diese Rennen sehr erfolgreich abgeschlossen zu haben“, sagte der Nordhorner.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/horstmann-holt-sich-bei-der-masters-wm-drei-titel-313969.html