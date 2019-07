Empfehlung - Horstjan-Brüder schlagen künftig für den FC 09 auf

Schüttorf Für den FC Schüttorf 09 wird in der kommenden Saison ein Brüderpaar aus der Region in der 2. Volleyball-Bundesliga auf Punktejagd gehen. Mit Joscha und Matthis Horstjan schließen sich zwei Spieler aus Emsbüren mit Zweitliga-Erfahrung der ersten Mannschaft des FC 09 an. Denn die beiden Brüder waren in den vergangenen Jahren bereits für den USC Braunschweig in der zweithöchsten Spielklasse im Einsatz. „Wir freuen uns sehr über die Zusage der beiden. Denn es ist auf dem Niveau nicht einfach, Spieler zu finden, die aus der unmittelbaren Umgebung kommen“, betont 09-Manager Diedrich Lammering, der Joscha Horstjan bereits in der vergangenen Saison intensiv als Trainer kennenlernen konnte. Denn da lief der 23-Jährige für die 09-Reserve in der Regionalliga auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/horstjan-brueder-schlagen-kuenftig-fuer-den-fc-09-auf-309111.html