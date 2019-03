Empfehlung - Horst Lübben – als Trainer prägte er eine Leichtathletik-Ära

Nordhorn In der Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) des Jahres 2014 belegte die aus Neuenhaus stammende Dreispringerin Eva Linnenbaum den sechsten Platz, das damalige Bad Bentheimer Talent Christoph Garritsen war sogar der zweitbeste U18-Athlet in dieser Disziplin. Linnenbaum startete zwar mittlerweile für ART Düsseldorf, Garritsen war zuvor ins Sportinternat nach Münster gewechselt – und doch hatte ein Trainer großen Anteil an der Entwicklung gleich beider Sportler: Horst Lübben aus Nordhorn (Foto aus dem Jahr 2012). „Ich freue mich, dass meine Grundlagenarbeit Früchte getragen hat“, sagte er damals, Ende 2014, mit Blick auf die Bestenliste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/horst-luebben-als-trainer-praegte-er-eine-leichtathletik-aera-287606.html