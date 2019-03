Empfehlung - Hopp unterliegt bei Premier-League-Debüt van Barneveld

dpaBerlin Der 22 Jahre alte Hesse unterlag vor 10.000 Zuschauern in Berlin mit 3:7 und verpasste damit ein sportliches Ausrufezeichen in einem der wichtigsten Wettbewerbe der Darts-Szene. Weil Hopp nur an einem der insgesamt neun Vorrundenabende antritt, wird er in der Tabelle nicht aufgeführt. Der Niederländer Van Barneveld ist trotz seines Sieges vor dem Doppelspieltag in Rotterdam als Tabellenletzter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hopp-unterliegt-bei-premier-league-debuet-van-barneveld-288016.html