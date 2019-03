Empfehlung - Hopp spielt als erster Deutscher Darts-Premier-League

dpaBerlin „Ich bin sehr gespannt, was mich an diesem Abend erwartet und freue mich sehr darauf“, sagte Hopp vor seinem Auftritt am Donnerstag (ab 20.00 Uhr/DAZN und Sport1) in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Der 22 Jahre alte Hesse darf als Lokalmatador antreten, nachdem der Schotte Gary Anderson wegen Rückenproblemen zurückgezogen hatte. Hopp spielt die letzte Partie des Abends gegen den Niederländer Raymond van Barneveld.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hopp-spielt-als-erster-deutscher-darts-premier-league-287667.html