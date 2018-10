Empfehlung - Hoogsteder Traumstart in die neue Saison

Hoogstede Überraschender Start in der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen: Nach vier Spieltagen steht der Hoogsteder SV, in der Vorsaison noch Relegationsteilnehmer gegen den Abstieg, ohne Punktverlust an der Spitze der Liga. Den beiden Erfolgen zum Ligaauftakt in Wissingen und Hundsmühlen folgten am Wochenende nun zwei knappe 8:6-Heimsiege über den SV Bawinkel und den TuS Fleestedt. Dabei war vor allem der Derbysieg über Bawinkel eine kleine Sensation, denn die Emsländerinnen gelten als Mitfavorit auf den Titel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hoogsteder-traumstart-in-die-neue-saison-260836.html