Hoogsteder Tischtennis-Teams auf der Erfolgswelle

Hoogstede Die zweite und dritte Tischtennis-Mannschaft des Hoogsteder SV haben sich am Wochenende gegen die Erst- und Zweitvertretung der Sportfreunde Oesede durchgesetzt. Die Bezirksoberliga-Spielerinnen gewannen ihr Heimspiel mit 8:3. Für die Niedergrafschafterinnen war es bereits der achte Sieg im achten Spiel des Jahres. Damit festigte die Hoogsteder Zweitvertretung vorerst die Tabellenführung der Bezirksoberliga Süd. Gegen die zweite Mannschaft aus Oesede wollte die HSV-Dritte in der Bezirksliga nicht nachstehen und feierte zeitgleich einen wichtigen 8:5-Erfolg. Damit verdrängten die Hoogstederinnen den Gegner vom zweiten Platz der Tabelle und nehmen nun selbst den Rang ein, der am Ende der Saison zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigen würde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hoogsteder-tischtennis-teams-auf-der-erfolgswelle-344620.html