Hoogsteder Tischtennis-Reserve erobert die Tabellenspitze

Hoogstede Der Hoogsteder SV II hat die Gunst der Stunde genutzt und durch zwei Auswärtssiege beim SV Molbergen II (8:0) und beim bisherigen Spitzenreiter Jahn Delmenhorst (8:6) erstmals in der laufenden Saison die Tabellenführung in der Tischtennis-Bezirksoberliga der Frauen übernommen. Mit starken Doppeln und einer geschlossenen Mannschaftsleistung trumpften die Hoogstederinnen im Aufstiegsrennen auf. Gegen den Tabellenvorletzten Molbergen reichte eine durchschnittliche Leistung zum 8:0-Erfolg. Hatte man damit noch rechnen dürfen, so kam der Sieg beim Titelaspiranten Delmenhorst etwas überraschend. Die starken Doppel Buitkamp/Boll und Töller/Keller legten mit einer 2:0-Führung den Grundstein. Der neue Tabellenführer (20:6 Punkte) feierte am Ende einen verdienten 8:6-Sieg. Einen ganz starken Eindruck hinterließ Andrea Keller bei ihren ersten Auftritten für das HSV-Team.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hoogsteder-tischtennis-reserve-erobert-die-tabellenspitze-342836.html