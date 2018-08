Empfehlung - Hoogsteder SV zwei Mal in Top 12 des Bezirks

Hoogstede Mit starken Leistungen in der Vorrunde haben sich die Hoogsteder Tischtennisspielerinnen Lea Maathuis und Julia Wojtaszek für das Ranglistenturnier auf Weser-Ems-Ebene qualifiziert, das am kommenden Sonntag in Hinte ausgetragen wird. Damit gehören die beiden Niedergrafschafterinnen zu den besten zwölf Spielerinnen des Bezirks. Bei der Endrunde treten diese Zwölf im System „Jeder gegen jeden“ an und ermitteln so die aktuelle Bezirksrangliste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hoogsteder-sv-zwei-mal-in-top-12-des-bezirks-246524.html