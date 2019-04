Empfehlung - Hoogsteder SV in der Tischtennis-Verbandsliga etabliert

Hoogstede Die Tischtennisspielerinnen des Hoogsteder SV hatten den Klassenerhalt bereits sicher, ehe sie in den letzten beiden Verbandsligaspielen dieser Saison noch drei Punkte gegen den TSV Hollen (7:7) und den SV Wissingen 28 II (8:4) einfuhren. Dank des souveränen Ligaerhalts blicken die 2017 aufgestiegenen Niedergrafschafterinnen ihrer dritten Saison in der Verbandsliga entgegen. Verlief die Saison für den HSV insgesamt sehr positiv, so gab es in der Rückrunde auch manchen Wermutstropfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hoogsteder-sv-in-der-tischtennis-verbandsliga-etabliert-293769.html