Hoogsteder SV erreicht Bezirkspokal-Endrunde

Meppen Die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des Hoogsteder SV haben die Endrunde der besten vier Mannschaften im Bezirkspokal Anfang April in Molbergen erreicht. Die Niedergrafschafterinnen nutzten eines der spielfreien Wochenenden in der Liga und spielten das Viertelfinale im Bezirkspokal bei Union Meppen; dabei sprang für die HSV-Spielerinnen ein 4:0-Erfolg heraus. Für die Gäste siegten Julia Wojtaszek in vier Sätzen gegen Anja Brand, Lea Maathuis in drei Durchgängen gegen Anja Kremer sowie Saskia Trüün in drei Abschnitten gegen Melanie Bartsch. Außerdem setzte sich auch das Doppel Maathuis/Wojtaszek klar in drei Sätzen gegen die Meppener Paarung Brand/Kremer durch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hoogsteder-sv-erreicht-bezirkspokal-endrunde-287407.html