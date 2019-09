Empfehlung - Hoogstede gibt komfortablen Vorsprung nicht aus der Hand

Hoogstede Beim SV Bad Bentheim II läuft es in der Fußball-Kreisliga momentan einfach nicht. Vor einem Monat kam das Team beim Aufsteiger SG Bad Bentheim nicht über ein 3:3 hinaus. In diesem Derby kassierten die Burgstädter eine Rote Karte, die ihnen eine gute Platzierung in der Fairnesswertung kaputt macht – und es war die erste von inzwischen fünf sieglosen Partien in Folge. Durch das 2:3 (0:3) beim SV Hoogstede rutscht der SVB in Richtung Abstiegsränge, wobei die Pleite am Sonntag vermeidbar war. „Unser Sieg war ein bisschen schmeichelhaft“, sagte Hoogstedes Trainer Norbert Westhuis.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hoogstede-gibt-komfortablen-vorsprung-nicht-aus-der-hand-320032.html