Flensburg Holger Glandorf beendet nach dieser Saison seine Laufbahn und wechselt in die Geschäftsstelle des Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt. Der gebürtige Osnabrücker wertet es selbst als einen „runden Abschluss“, in seiner letzten Saison am Donnerstag (19 Uhr) nochmals gegen seinen Ex-Klub HSG Nordhorn-Lingen antreten zu dürfen. „Schon das Hinspiel im November hatte einen besonderen Charakter, als ich noch einmal im Euregium einlief“, erzählt der 36-Jährige. „Ich traf viele alte Bekannte. Familie sowie Freunde waren in der Halle. Auch für Maik Machulla und Mark Bult brachte dieses Spiel schöne Erinnerungen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/holger-glandorf-ein-letztes-mal-gegen-die-hsg-343859.html