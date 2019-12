Empfehlung - Hoffen auf den Knaller vor Silvester

Nordhorn Nach dem letzten Heimspiel des Jahres stand die HSG Nordhorn-Lingen trotz guter Leistung wieder einmal ohne Punkte da. Da war es auch kein großer Trost, dass es nach der 21:27 (10:15)-Niederlage gegen den SC Magdeburg am zweiten Weihnachtsfeiertag in Lingen Lob und Anerkennung vom Sieger gab. „Nordhorn ist eine gute Mannschaft“, sagte SCM-Spielmacher Christian O’Sullivan und erklärte: „Diese Liga ist so ausgeglichen, dass man keine Mannschaft unterschätzen darf.“ Nicht einmal den Tabellenletzten, der von bislang 19 Spielen nur eines gewonnen hat und am Sonntag im letzten Spiel vor der EM-Pause beim Bergischen HC (16 Uhr, Uni-Halle Wuppertal) die nächste Chance hat, diese Bilanz aufzuhübschen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hoffen-auf-den-knaller-vor-silvester-336726.html