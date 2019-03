Empfehlung - Hoeneß wollte Löw Trubel ersparen

dpaMünchen „Hätte ich gesagt, was ich denke, hätte das Internet erst einen Salto rückwärts und dann vorwärts gedreht. Das wollte ich mir ersparen – und Jogi Löw übrigens auch“, sagte Hoeneß in einem am Freitag veröffentlichten Interview des Vereinsmagazins „51“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hoeness-wollte-loew-trubel-ersparen-289280.html