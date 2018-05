Empfehlung - Historischer Tischtennis-Erfolg beim SC Union

gn Emlichheim. Die Tischtennisabteilung des SC Union Emlichheim feierte in der abgelaufenen Saison ihren größten Erfolg in der Geschichte, konnten doch sowohl die erste als auch die zweite Männermannschaft in ihren jeweiligen Staffeln die Meisterschaft erringen; somit sind durch die Aufstiege erstmals zwei männliche Teams in der nächsten Saison auf Bezirksebene vertreten. „Einen ähnlichen Erfolg gab es mal zu Beginn des Jahrtausends, allerdings jeweils tieferklassig“, erinnert sich Abteilungsleiter Andre Ranters.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/historischer-tischtennis-erfolg-beim-sc-union-236001.html