Empfehlung - Heynckes zu Neuer-Comeback: „Spielt in dieser Saison noch“

dpaMünchen. Ein Einsatz schon an diesem Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt mit dem künftigen Bayern-Coach Niko Kovac komme aber „noch zu früh“, ergänzte Heynckes. Nach dem Frankfurt-Spiel gäbe es noch zwei Möglichkeiten in der Liga für Neuers Rückkehr in den Spielbetrieb nach seinem Mittelfußbruch im September 2017. Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid am Dienstag wird Sven Ulreich erneut im Tor stehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/heynckes-zu-neuer-comeback-spielt-in-dieser-saison-noch-233910.html