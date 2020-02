Empfehlung - Heracles gewinnt daheim schon wieder gegen Ajax

Almelo In der niederländischen Fußball-Ehrendivision schwächelt der Tabellenführer Ajax Amsterdam auf fremden Plätzen: Das 0:1 (0:0) bei Heracles Almelo war die dritte Auswärtsniederlage in Folge für den Tabellenführer, der nur noch drei Punkte Vorsprung auf AZ Alkmaar hat. Der gefeierte Mann bei Heracles, das zum dritten Mal in Folge das Liga-Heimspiel gegen Ajax gewinnen konnte, war Torschütze Cyriel Dessers (77.). „Irgendwie liegt uns Ajax ganz gut“, freute sich Heracles-Trainer Frank Wormuth.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/heracles-gewinnt-daheim-schon-wieder-gegen-ajax-345386.html