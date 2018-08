Empfehlung - Hendrik Zurich siegt beim RSG-Turnier im Großen Preis

Schüttorf Bei bestem Turnierwetter sahen die zahlreichen Zuschauer ein spannendes Springen um den Großen Preis der Stadt Schüttorf. In einem Springen der Klasse M* mit Stechen hatte Parcours-Chef Klaus Pierzina (Schüttorf) einen selektiven, aber nicht zu schweren Kurs aufgebaut. Die kniffligen Distanzen zwischen den einzelnen Sprüngen machten so manchem der 21 Starterpaaren Schwierigkeiten. Am Ende qualifizierten sich nur drei Paare für das endscheidende Stechen. Mit einer Sekunde Vorsprung entschied der für den ZRFV Gronau startende und mittlerweile auf der Reitsportanlage Deiters in Schüttorf beheimatete Hendrik Zurich im Sattel von „Diarada“ diesen Preis für sich. Platz zwei ging an die nach ihrer Babypause wieder erstarkte Emlichheimerin Julia Borghorst und „Vendelin“. Ihr folgte auf Rang drei der Isterberger Michael Heckmann. Er hatte den neunjährigen Lord Z-Sohn „Little John N“ gesattelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hendrik-zurich-siegt-beim-rsg-turnier-im-grossen-preis-248227.html