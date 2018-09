Empfehlung - Helweg und Meyerink fehlen beim Heimauftakt des SC Union II

Emlichheim Das erste Heimspiel in der neuen Drittliga-Saison bestreiten heute Abend die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim II: Um 20 Uhr ist der TV Cloppenburg in der Vechtetalhalle zu Gast. „Wir wollen an die Leistung gegen Sorpesee anknüpfen und Cloppenburg von Beginn an von der Aufschlaglinie unter Druck setzen“, sagt Trainerin Claudia Volkers, die beim Heimdebüt auf Bianca Meyerink und Jane Helweg verzichten muss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/helweg-und-meyerink-fehlen-beim-heimauftakt-des-sc-union-ii-256955.html