„Heißer Tanz“: Kovac will Leipzig von der Spitze verdrängen

Mit dem Start in die Englischen Wochen geht es für den FC Bayern richtig los. Erst der Bundesliga-Gipfel in Leipzig, dann der Auftakt in der heiß geliebten Champions League. Die Zielvorgabe von Trainer Kovac und Vorstandschef Rummenigge ist klar.