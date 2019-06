Heiner Harink schüttelt seinen Verfolger ab

Der LCN-Athlet siegte am Sonnabend beim 15. Pickmäijerlauf über 21,1 km in Uelsen in 1:22:20 Stunden mit fast einer halben Minute Vorsprung auf Sebastian Heymann aus Salzbergen. Auf Platz drei folgte Guido Bouwer vom LC Nordhorn.