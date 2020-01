Empfehlung - Heiner Bültmann kehrt als Sportlicher Leiter zurück

Nordhorn Die HSG Nordhorn-Lingen wartet zu Beginn des Jahres mit einer richtig erfreulichen Nachricht auf: Heiner Bültmann ist zurück. Knapp fünf Monate nachdem sich der 48-Jährige wegen eines Erschöpfungssyndroms in den Krankenstand verabschieden musste, steht er dem Handball-Bundesligisten wieder zur Verfügung, allerdings nicht in der Doppelfunktion, die er über zehn Jahre bekleidet hatte. Er ist ab sofort Sportlicher Leiter, während Geir Sveinsson weiter als Trainer tätig ist. Der Isländer war kurzfristig eingesprungen, als sich Bültmann am 6. August aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen musste – und das gut zwei Wochen vor Saisonbeginn nicht nur überraschend und zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, sondern auch mit einem nicht absehbaren, offenen Ende.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/heiner-bueltmann-kehrt-als-sportlicher-leiter-zurueck-337673.html