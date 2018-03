Empfehlung - Heiner Bültmann: „Das ist kein Spiel wie jedes andere“

fh Nordhorn. Von Nordhorn bis Emsdetten sind es nur gut 50 Kilometer und auch in der Tabelle sind der TVE und die HSG vor dem Derby der 2. Handball-Bundesliga am Ostermontag (17 Uhr, Emshalle) nur um drei Punkte voneinander getrennt. Wenn der Tabellenneunte aus Westfalen (31:25 Punkte) und der Siebte aus der Grafschaft (34:22) aufeinander trennen, dann ist das kein gewöhnliches Spiel. „Das ist eine brisante Atmosphäre“, sagt Heiner Bültmann, der die Duelle nicht nur als HSG-Trainer seit 2009 miterlebt hat, sondern auch als Spieler in vielen Vergleiche der langjährigen Rivalen dabei war. „Die Halle ist voll und es werden auch viele Nordhorner da sein“, erwartet er eine stimmungsvolle Kulisse und stellt sein Team entsprechend ein: „Das ist kein Spiel wie jedes andere; das ist etwas Besonderes.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/heiner-bueltmann-das-ist-kein-spiel-wie-jedes-andere-230844.html