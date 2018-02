Empfehlung - Heimstärke mit nach Bremen nehmen

Schüttorf. Die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 wollen den Knoten in der Oberliga Nordsee endlich auch auswärts wieder platzen lassen. Am Sonntag (17 Uhr) sind sie in Bremen beim ATSV Habenhausen zu Gast. „Wir wollen die Stärke, die wir in den Heimspielen haben, auch in fremder Halle aufs Feld bringen“, sagt Trainer Alfred Korthaneberg, der mit seinem Team zuletzt im November mit einem 33:22-Erfolg beim Elsflether TB etwas Zählbares mit in die Obergrafschaft nehmen konnte. Mit einem Erfolgserlebnis könnten die 09-Handballerinnen nicht nur den Tabellennachbarn auf Distanz halten, sondern sich auch wieder ein positives Punktekonto erspielen. Die Gastgeberinnen sind allerdings äußerst heimstark und agieren gerade vor heimischem Publikum mit einer zupackenden Deckung. „Wir müssen mit Ballgewinnen in der Abwehr ins Tempospiel und zu einfachen Toren kommen“, beschreibt Korthaneberg die Marschroute. Personell hat sich die Situation in den vergangenen Wochen entspannt. „Wir haben wieder mehr Alternativen und können variabel wechseln“, sagt der 09-Coach. Ein positives Beispiel ist Jane Feseker, die sich mit starken Leistungen in den Fokus spielte. Aus der zweiten Mannschaft wird am Sonntag zudem Sinem Dönmez das Schüttorfer Aufgebot verstärken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/heimstaerke-mit-nach-bremen-nehmen-225722.html