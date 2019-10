Empfehlung - Heimspieltag mit viel Kontrast für Veldhausen

Veldhausen Geht es nach dem Tabellenbild, hat der SV Veldhausen 07 am Sonntag ein Kontrastprogramm vor der Brust. Das Badminton-Team aus der Niedergrafschaft erwartet zum Heimspieltag den Spitzenreiter und das Tabellenschlusslicht der Niedersachsen-Bremen-Liga, trifft am Sonntag in Neuenhaus (10 Uhr, Boussy-Halle) zunächst auf den VfL Grasdorf (6:2 Punkte) und anschließend auf Hannover 96 (2:6).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/heimspieltag-mit-viel-kontrast-fuer-veldhausen-324591.html