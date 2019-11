Empfehlung - Heimspiel gibt SC Union die Richtung vor

Emlichheim Zu ungewohnter Zeit empfangen die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim am Wochenende den VC Allbau Essen. Das Team von SCU-Trainer Pascall Reiß misst sich am Sonnabend ab 20 Uhr mit dem Aufsteiger, der in der Tabelle auf dem letzten Platz geführt wird – hinter dem SC Union, der Drittletzter der Rangfolge ist. Angesichts dieser Konstellation weiß der Emlichheimer Coach, was für sein Team in diesem Vergleich auf dem Spiel steht. „Es wird ein wegweisendes Spiel sein. Wenn wir gewinnen, halten wir Anschluss an die Mittelfeldplätze. Wenn wir verlieren, müssen wir uns mit der unteren Region beschäftigen“, sagt Reiß, dessen Team allerdings auch noch ein Spiel weniger als viele Konkurrenten absolviert hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/heimspiel-gibt-sc-union-die-richtung-vor-331989.html